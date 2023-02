Pensionata vuole vendere dei libri | firma un modulo ma è una truffa Si ritrova ad aver acquistato una Bibbia da 22 500 euro

(Di domenica 26 febbraio 2023) Doveva essere un contratto pro-forma. Siglato, in teoria, non per acquistare qualcosa ma, al contrario, pere oggetti comprati in anni passati da Editalia e...

Dopo questa telefonata, ladi Treviso ne riceve altre, molto insistenti, sempre da parte di persone che si presentano come referenti dell'ufficio amministrativo Treccani. L'appuntamento ...Q., 72enneresidente e Treviso , ha scoperto suo malgrado di aver firmato i moduli per l'acquisto della preziosissima bibbia D'Angiò dal costo non proprio irrisorio: 22mila e 500 euro. Il ...

Pensionata vuole vendere dei libri, firma un modulo ma è una truffa. Si ritrova ad aver acquistato una Bibbia

