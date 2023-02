**Pd: verifica voti e dita incrociate a Comitato Schlein, 'nostro vantaggio difficile da colmare'** (Di domenica 26 febbraio 2023) Roma, 26 feb (Adnkronos) - "Un vantaggio difficile da colmare". E' quanto si sottolinea al Comitato Schlein, dove continuano ad arrivare i risultati dei gazebo. I responsabili della mozione della candidata dem stanno verificando i voti città per città, ma ormai arrivano dati che indicano un trend costante: a Roma, Milano, Napoli e Bologna la Schlein ha vinto o stravinto. Così in Liguria e in 14 regioni è avanti. Il calcolo che si fa è che ormai si è creato un gap difficile da recuperare per Bonaccini, anche in caso di vittoria al Sud e in regioni in bilico. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 26 febbraio 2023) Roma, 26 feb (Adnkronos) - "Unda". E' quanto si sottolinea al, dove continuano ad arrivare i risultati dei gazebo. I responsabili della mozione della candidata dem stannondo icittà per città, ma ormai arrivano dati che indicano un trend costante: a Roma, Milano, Napoli e Bologna laha vinto o stravinto. Così in Liguria e in 14 regioni è avanti. Il calcolo che si fa è che ormai si è creato un gapda recuperare per Bonaccini, anche in caso di vittoria al Sud e in regioni in bilico.

