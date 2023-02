Pd: Schlein al suo Comitato, applausi e entusiasmo dai suoi per i primi dati (Di domenica 26 febbraio 2023) Roma, 26 feb (Adnkronos) - Elly Schlein è arrivata poco fa al suo Comitato sulla Prenestina, a Roma. La candidata alla segreteria del Pd è stata accolta da un fragoroso applauso un volta entrata nella stanza in cui si trovano dirigenti, parlamentari e Big che la sostengono e in cui arrivano i dati dei voti ai gazebo. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 26 febbraio 2023) Roma, 26 feb (Adnkronos) - Ellyè arrivata poco fa al suosulla Prenestina, a Roma. La candidata alla segreteria del Pd è stata accolta da un fragoroso applauso un volta entrata nella stanza in cui si trovano dirigenti, parlamentari e Big che la sostengono e in cui arrivano idei voti ai gazebo.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PiazzapulitaLA7 : Vorrei che Giorgia Meloni che so essere molto impegnata prendesse 12 secondi del suo tempo per dichiararsi antifasc… - fattoquotidiano : Elly Schlein a La7: “Bonaccini, Letta e Gentiloni lodano Meloni e il suo governo? Al contrario, il mio giudizio è m… - masaccio_ : Oh, in bocca al lupo a Elly Schlein, ma se La7 saluta l'inizio della sua segreteria invitando come suo sostenitore… - elespaterlini1 : @Ci1812 Pur essendo stata voluta da MATTEO. LA giovane Schlein ha un inconscio assai complicato. Per non parlare… - Yavonz15 : Vespa ha annunciato che nel suo nuovo programma ha già invitato #Bonaccini. #PrimariePD #Schlein -