**Pd: Nazareno, 'dati che circolano non sono ufficiali'** (Di domenica 26 febbraio 2023) Roma, 26 feb. (Adnkronos) - "I dati che stanno circolando in questi minuti non sono dati ufficiali provenienti dal Pd. La commissione nazionale congresso comunicherà i dati ufficiali non appena saranno disponibili". Così fonti del Nazareno. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 26 febbraio 2023) Roma, 26 feb. (Adnkronos) - "Iche stanno circolando in questi minuti nonprovenienti dal Pd. La commissione nazionale congresso comunicherà inon appena saranno disponibili". Così fonti del

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AnselmoDelDuca : RT @lucianoghelfi: Dal #Nazareno frenano: 'I dati che stanno circolando in questi minuti non sono dati ufficiali provenienti dal #Pd. La c… - sissiisissi2 : RT @lucianoghelfi: Dal #Nazareno frenano: 'I dati che stanno circolando in questi minuti non sono dati ufficiali provenienti dal #Pd. La c… - lucianoghelfi : Dal #Nazareno frenano: 'I dati che stanno circolando in questi minuti non sono dati ufficiali provenienti dal #Pd.… - catafalcosenato : 9 Sono un'inguaribile ottimista, quindi spero sempre che un meteorite colpisca il Nazareno e così possa porre fine… - carusocarmelo : RT @ilfoglio_it: Oltre seicentomila votanti alle 13, età media alta. Si punta al milione ma anche a restare svegli. Cronache dalla sede del… -