**Pd: Letta, 'aiuterò discretamente dal mio posto senza sgomitare'** (Di domenica 26 febbraio 2023) Roma, 26 feb. (Adnkronos) - "L'augurio a chi mi succederà è che abbia la possibilità di fare meglio di quanto ho fatto io, sarò li ad aiutare discretamente dal mio posto, senza sgomitare". Così Enrico Letta al seggio Pd a Testaccio per votare alle primarie.

