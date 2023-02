**Pd: Letta a Testaccio ultimo voto da leader, 'primarie un successo, lascio contento'** (Di domenica 26 febbraio 2023) Roma, 26 feb. (Adnkronos) - Alla sezione Pd di Testaccio c'è appeso uno striscione 'Grazie Enrico. Pd Testaccio'. Un grande lenzuolo bianco, la scritta rossa. Campeggia sulla parete mentre Letta si appresta a prendere la scheda per il voto alle primarie, l'ultimo da segretario Pd. Ma quello striscione non è il saluto alle ultime ore da leader dem di Letta da parte dei militanti della sua sezione. E' un saluto che risale a qualche anno fa. Al 2014 quando Letta lasciò palazzo Chigi e si aprì l'era Renzi. "E' dei tempi dello 'stai sereno'....", precisa la scrutatrice testaccina. Stavolta il clima però è molto diverso. "Io esco di scena e lo faccio contento dopo questa giornata di festa e di democrazia", dice ai cronisti ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 26 febbraio 2023) Roma, 26 feb. (Adnkronos) - Alla sezione Pd dic'è appeso uno striscione 'Grazie Enrico. Pd'. Un grande lenzuolo bianco, la scritta rossa. Campeggia sulla parete mentresi appresta a prendere la scheda per ilalle, l'da segretario Pd. Ma quello striscione non è il saluto alle ultime ore dadem dida parte dei militanti della sua sezione. E' un saluto che risale a qualche anno fa. Al 2014 quandolasciò palazzo Chigi e si aprì l'era Renzi. "E' dei tempi dello 'stai sereno'....", precisa la scrutatrice testaccina. Stavolta il clima però è molto diverso. "Io esco di scena e lo facciodopo questa giornata di festa e di democrazia", dice ai cronisti ...

