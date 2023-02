Pd | Follini | “Presto nuovo leader | opposizione vitale utile anche a governo”

Leggi su sbircialanotizia

"Ancora qualche ora e il Pd avrà un/a/a. Quel che basta a ripartire ma non a consolarsi di tutte le sconfitte e le difficoltà di questi mesi. Si può segnalare che, al netto di qualche intemperanza, lo scontro tra Bonaccini e Schlein è stato tutto sommato abbastanza corretto, a tratti perfino amichevole. E che entrambi hanno allontanato lo spettro della scissione, se mai fosse stato evocato. Non è poco, di questi tempi. Ma neppure moltissimo. L'altra certezza che questa (troppo) lunga campagna congressuale consegna agli iscritti e agli elettori del Pd è che il nome del partito resterà tale e quale. Certezza non del tutto banale se si considera che il Pd discende da due forze (il Pci, la Dc) che a suo tempo cambiarono le loro insegne in un caso per propiziare il futuro a spese del passato e nell'altro per cercare nel passato ...