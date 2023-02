Pd | Elly Schlein in vantaggio al nord e nelle grandi città | Bonaccini bene nel sud

(Di domenica 26 febbraio 2023) Sono ancora dati non ufficiali, cifre che girano a voce o numeri ancora molto parziali pubblicati per esempio da Youtrend. Ma danno tutti una tendenza abbastanza delineta: alle primarie Pd sarebbe in ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... pbersani : Andrò a votare domani alle #PrimariePD. Penso che Elly #Schlein segnali con più coraggio l’apertura al cambiamento. - scottecs : Oggi vado a votare @ellyesse alle primarie del PD. La conosco personalmente da anni, ed è una persona con idee CHIA… - ultimora_pol : Stefano #Bonaccini: 'Sarei io il vecchio #PD? L’apparato dei perdenti appoggia Elly #Schlein' (QN) @ultimora_pol - FabioCuoppolo : RT @AlessioParodi6: Elettore medio di Elly Schlein è 'il liceale', nel senso di quello che va al liceo ma anche quello che rimpiange il lic… - danielesartore : RT @siriomerenda: Elly andiamo a prenderci il PD... #Schlein #PrimariePD #primariepd2023 #Bonaccini -

Mentre arrivano i primi dati dai seggi delle primarie ci si interroga su come sarà il Partito democratico guidato da Stefano Bonaccini - il favorito della vigilia - o da, che vede ..."La partita è aperta". Quando lo spoglio è in corso da poche ore, i primi dati fotografano un testa a testa tra Stefano Bonaccini ed, candidati alla guida del Pd. I numeri rimbalzano dai seggi ai comitati, non sono ufficiali ma fotografano la deputata dem in vantaggio. A Roma, Milano, Napoli, Torino, Bologna le prime ...

Sfida tra Schlein e Bonaccini: si vota fino alle 20 in 5.500 seggi allestiti in tutta Italia. Incognita affluenza, in serata i dati ufficiali.Oggi le primarie del Partito Democratico per l'elezione del nuovo segretario. Sfida finale tra Stefano Bonaccini e Elly Schlein. Si potrà votare negli oltre 246 gazebo allestiti in tutte le province a ...