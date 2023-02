**Pd: chiusi seggi primarie, dalle 21 i primi dati a partire dall'affluenza** (Di domenica 26 febbraio 2023) Roma, 26 feb. (Adnkronos) - Si sono chiusi i seggi per le primarie Pd. Attesa al Nazareno per i primi dati. dalle 21 in poi arriveranno intanto quelli dell'affluenza, si spiega da fonti dem. Alle 13 i votanti erano stati circa 600mila. "Si supererà ampiamente il milione", la previsione di Enrico Letta. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 26 febbraio 2023) Roma, 26 feb. (Adnkronos) - Si sonoper lePd. Attesa al Nazareno per i21 in poi arriveranno intanto quelli dell'affluenza, si spiega da fonti dem. Alle 13 i votanti erano stati circa 600mila. "Si supererà ampiamente il milione", la previsione di Enrico Letta.

