Pd: Bonaccini ancora assente al suo comitato, sedie vuote e attesa (Di domenica 26 febbraio 2023) Casaleggio di Reno (Bologna), 26 feb. (Adnkronos) - A due ore dalla chiusura dei seggi delle primarie del Pd a Casalecchio di Reno, alle porte di Bologna, quartier generale del comitato a sostegno di Stefano Bonaccini, l'aria che si respira è quella dell'attesa. Le numerose sedie posizionate davanti al palco restano vuote e nessuno, tranne le poche parole pronunciate dal sindaco di Firenze Dario Nardella, ci mette finora la faccia. Bonaccini resta nella sua abitazione di Campogalliano, in provincia di Modena, distante circa mezz'ora di auto dalla Casa dei Popoli dove si trova il suo comitato.

