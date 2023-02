Pd: attesa per risultati alla 'Casa dei popoli', Bonaccini pronto a lanciare partito nuovo (Di domenica 26 febbraio 2023) Casalecchio di Reno (Bologna), 26 feb. (Adnkronos) - E' iniziata l'attesa nel quartier generale di Casalecchio di Reno, alle porte di Bologna, scelto da Stefano Bonaccini come luogo per aspettare i dati delle primarie del Pd, aperte a tutti. La Casa dei popoli è la stessa sede dove ha già festeggiato nel 2020 la conferma come governatore dell'Emilia Romagna. Oggi la sfida è ancora più alta: diventare segretario nazionale dei dem. Sono 5.500 i gazebo in Italia dove, oltre a chi si è pre registrato per votare dall'estero o perché impossibilitato a raggiungere i 'seggi', si può scegliere il successore di Enrico Letta. Una sfida a due, contro Elly Schlein, che si spera sia decisa almeno da un milioni di elettori, questa la soglia psicologica per non considerare le primarie un 'flop'. ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 26 febbraio 2023)lecchio di Reno (Bologna), 26 feb. (Adnkronos) - E' iniziata l'nel quartier generale dilecchio di Reno, alle porte di Bologna, scelto da Stefanocome luogo per aspettare i dati delle primarie del Pd, aperte a tutti. Ladeiè la stessa sede dove ha già festeggiato nel 2020 la conferma come governatore dell'Emilia Romagna. Oggi la sfida è ancora più alta: diventare segretario nazionale dei dem. Sono 5.500 i gazebo in Italia dove, oltre a chi si è pre registrato per votare dall'estero o perché impossibilitato a raggiungere i 'seggi', si può scegliere il successore di Enrico Letta. Una sfida a due, contro Elly Schlein, che si spera sia decisa almeno da un milioni di elettori, questa la soglia psicologica per non considerare le primarie un 'flop'. ...

