Pd, a Roma code ai gazebo per le primarie: "Si torni a fare la sinistra, serve più coraggio". E più giovani sono per Schlein (Di domenica 26 febbraio 2023) code ai gazebo stamattina a Roma per votare alle primarie del nuovo segretario del Partito democratico. La scelta è tra i due candidati individuati con il voto dei circoli del 19 febbraio, Elly Schlein e Stefano Bonaccini. Molti tra gli intervistati, soprattutto più giovani, opteranno per Schlein, "per dare un segnale di rinnovamento e di speranza", dice un'elettrice in coda a piazza Bologna. File anche al circolo Pd di San Lorenzo, dove "tenendo conto che ci sono solo 9mila residenti, da stamattina alle 8 l'affluenza è molto, molto positiva – fa sapere il segretario Marco Giordano – C'è tanta gente, c'è voglia di partecipazione e di votare". "Un'opposizione forte", unità, un partito "che sappia esprimersi con chiarezza sulla giustizia sociale e ...

