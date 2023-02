Pattinaggio artistico, Challenge Cup 2023: Conti-Macii trionfano in Olanda, terzo Rizzo (Di domenica 26 febbraio 2023) Si è conclusa in quel di Tilburg (Paesi Bassi) la Challenge Cup 2023, competizione internazionale di Pattinaggio artistico che ha visto il ritorno sul ghiaccio di tanti big della disciplina, compresi due giganti del movimento italiano come Sara Conti-Niccolò Macii e Matteo Rizzo. La coppia d’artistico seguita da Barbara Luoni, in quest’occasione rallentata da un inusuale errore nel triplo salchow in parallelo ruotato doppio sia nello short che nel libero, ha vinto in scioltezza la gara raccogliendo il totale di 188.40, rifilando oltre quindici punti ai secondi classificati, gli ungheresi Maria Pavlova-Alexei Sviatchenko, bravi comunque a guadagnare 173.63. Sfuma invece il podio per il team formato da Irma Caldara-Riccardo Maglio che, dopo aver ... Leggi su oasport (Di domenica 26 febbraio 2023) Si è conclusa in quel di Tilburg (Paesi Bassi) laCup, competizione internazionale diche ha visto il ritorno sul ghiaccio di tanti big della disciplina, compresi due giganti del movimento italiano come Sara-Niccolòe Matteo. La coppia d’seguita da Barbara Luoni, in quest’occasione rallentata da un inusuale errore nel triplo salchow in parallelo ruotato doppio sia nello short che nel libero, ha vinto in scioltezza la gara raccogliendo il totale di 188.40, rifilando oltre quindici punti ai secondi classificati, gli ungheresi Maria Pavlova-Alexei Sviatchenko, bravi comunque a guadagnare 173.63. Sfuma invece il podio per il team formato da Irma Caldara-Riccardo Maglio che, dopo aver ...

