Patenti | 8mila fogli rosa «in attesa» «Ma stiamo abbattendo l’arretrato»

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... webecodibergamo : Al mese 2mila esami di guida. Le scuole: la situazione è migliorata. Il direttore: bene, ma serve altro personale. -

facili:euro per fare l'esame al posto di un altro con documenti falsi. Presa la banda " VIDEO. Smantellata la banda dellefacili: 3mila euro per barare all'esame, svelato il ......, documenti o atti notarili. Veda qui (2019: '350 mila i nostri connazionali qui residenti ... ma le attuali leggi post - Brexit lo rendono impossibile (dato: meno divisti lavorativi ...

Patenti, 8mila fogli rosa «in attesa». «Ma stiamo abbattendo l ... L'Eco di Bergamo

Carpi, patente scaduta e mezzo non revisionato: multa di 8mila euro ... SulPanaro

Patenti facili: 8mila euro per farsi sostituire all'esame e ottenere l'abilitazione. Dodici denunciati L'Arena

Varese, quattro mesi per l'esame della patente La Prealpina

Cagliari, convegno Fimaa su agenti immobiliari e aste L'Unione Sarda.it

Motorizzazione. Al mese 2mila esami di guida. Le scuole: la situazione è migliorata. Il direttore: bene, ma serve altro personale. Due anni fa la situazione alla Motorizzazione di Bergamo era molto cr ...The Site uses first-party and technical cookies necessary for its proper functioning. It is not possible to deny the release of these cookies. This site uses profiling cookies, as described in this ba ...