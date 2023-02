Passo falso del Frosinone, il Genoa accorcia le distanze (Di domenica 26 febbraio 2023) I risultati della 26^ giornata del campionato di Serie B. Clamorosa la vittoria del Parma in casa della capolista Frosinone: finisce 3-4. Ne approfitta il Genoa che piega la Spal 3-0. Il Bari vince a Brescia ed è al terzo posto Leggi su ilgiornale (Di domenica 26 febbraio 2023) I risultati della 26^ giornata del campionato di Serie B. Clamorosa la vittoria del Parma in casa della capolista: finisce 3-4. Ne approfitta ilche piega la Spal 3-0. Il Bari vince a Brescia ed è al terzo posto

