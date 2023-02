Partito democratico alla svolta elettorale, sfida Schlein - Bonaccini. Seggi aperti dalle 8 alle 20 (Di domenica 26 febbraio 2023) - Oggi le primarie per la scelta del nuovo leader. La sfida è tra il presidente della regione Emilia Romagna e la sua ex vice. 5500 i Seggi. Già stasera la proclamazione del vincitore, Il Pd punta ad ... Leggi su tg.la7 (Di domenica 26 febbraio 2023) - Oggi le primarie per la scelta del nuovo leader. Laè tra il presidente della regione Emilia Romagna e la sua ex vice. 5500 i. Già stasera la proclamazione del vincitore, Il Pd punta ad ...

