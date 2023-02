'Parlami' è l'esordio letterario perfetto di Francesco Zani (Di domenica 26 febbraio 2023) Parlami, romanzo d'esordio di Francesco Zani edito da Fazi Editore, ha le caratteristiche che un'opera prima dovrebbe avere per fare breccia nel cuore del lettore: è piuttosto breve, 172 pagine in tutto che... Leggi su europa.today (Di domenica 26 febbraio 2023), romanzo d'diedito da Fazi Editore, ha le caratteristiche che un'opera prima dovrebbe avere per fare breccia nel cuore del lettore: è piuttosto breve, 172 pagine in tutto che...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CheccoZani : RT @FaziEditore: Martedì 28 febbraio @CheccoZani sarà a Milano per presentare «Parlami», il suo commovente esordio, con Davide Coppo. L'app… - FaziEditore : Martedì 28 febbraio @CheccoZani sarà a Milano per presentare «Parlami», il suo commovente esordio, con Davide Coppo… - Alidiste : RT @FaziEditore: «Francesco Zani ha la penna degli scrittori autentici, quelli che scelgono l’unica parola, l’unica parola esatta». Daniele… - CheccoZani : RT @FaziEditore: È appena arrivato in libreria «Parlami» di @CheccoZani, che nei prossimi giorni inizierà un tour per presentare il suo l'e… - inkhovel : Oggi sul nostro blog parliamo del romanzo d’esordio di Francesco Zani @FaziEditore -