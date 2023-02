Pane, pasta, olio: prezzi alle stelle per la guerra in Ucraina. Firenze al top fra le città più care (Di domenica 26 febbraio 2023) Fra i tanti disastri, l’aggressione di Putin all’Ucraina ha anche fatto salire i prezzi di alcuni alimenti di prima necessità, basilari come Pane, pasta e olio. Lo rileva uno studio di Assoutenti. E Firenze è al top, con prezzi aumentati, in media, del 121,3% rispetto a gennaio 2022. Assoutenti ha preso in esame appunto tre L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di domenica 26 febbraio 2023) Fra i tanti disastri, l’aggressione di Putin all’ha anche fatto salire idi alcuni alimenti di prima necessità, basilari come. Lo rileva uno studio di Assoutenti. Eè al top, conaumentati, in media, del 121,3% rispetto a gennaio 2022. Assoutenti ha preso in esame appunto tre L'articolo proviene daPost.

