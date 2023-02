Pan di Spagna perfetto: non si affloscia mai! (Di domenica 26 febbraio 2023) Si fa presto a dire Pan di Spagna, ma ottenere un dolce perfetto non è affatto facile. Spesso, per così dire, implode su se stesso, non resta alto, soffice e compatto al contempo. O ancora, cuoce eccessivamente e perde la sua morbidezza. Eppure è una base imprescindibile della cucina casalinga, non solo dell’alta pasticceria. Riuscire a sfornarne uno a regola d’arte è un’ambizione diffusa. Arioso e goloso, è ottimo tale e quale, ma rappresenta anche un punto di partenza per una torta con i fiocchi e i contro fiocchi. Basta dividerlo in due, in senso orizzontale per farcirlo con crema pasticcera, Nutella, marmellate, o semplicemente inumidito con la bagna. Una volta richiuso, non serve altro che guarnirlo con la panna montata o ricoprirlo con una ganache al cioccolato e si trasforma in un vero capolavoro, perfetto per un ... Leggi su donnaup (Di domenica 26 febbraio 2023) Si fa presto a dire Pan di, ma ottenere un dolcenon è affatto facile. Spesso, per così dire, implode su se stesso, non resta alto, soffice e compatto al contempo. O ancora, cuoce eccessivamente e perde la sua morbidezza. Eppure è una base imprescindibile della cucina casalinga, non solo dell’alta pasticceria. Riuscire a sfornarne uno a regola d’arte è un’ambizione diffusa. Arioso e goloso, è ottimo tale e quale, ma rappresenta anche un punto di partenza per una torta con i fiocchi e i contro fiocchi. Basta dividerlo in due, in senso orizzontale per farcirlo con crema pasticcera, Nutella, marmellate, o semplicemente inumidito con la bagna. Una volta richiuso, non serve altro che guarnirlo con la panna montata o ricoprirlo con una ganache al cioccolato e si trasforma in un vero capolavoro,per un ...

