Pallavolo: Piacenza vince la Coppa Italia, Trento ko 3-0 (Di domenica 26 febbraio 2023) Roma, 26 feb. - (Adnkronos) - Piacenza vince la Coppa Italia di Pallavolo 2023. Al palazzetto dello sport di Roma gli emiliani, davanti al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, travolgono l'Itas Trentino in finale con il punteggio di 3-0 con questi punteggi parziali: 25-22, 25-17, 25-23. Per Piacenza si tratta della seconda Coppa Italia vinta, dopo quella del 2015. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 26 febbraio 2023) Roma, 26 feb. - (Adnkronos) -ladi2023. Al palazzetto dello sport di Roma gli emiliani, davanti al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, travolgono l'Itas Trentino in finale con il punteggio di 3-0 con questi punteggi parziali: 25-22, 25-17, 25-23. Persi tratta della secondavinta, dopo quella del 2015.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RaiSport : Perugia, Piacenza, Trento e Milano sono pronte a sfidarsi per conquistare la #CoppaItalia ?? Final Four di… - fisco24_info : Volley: Mattarella consegna la Coppa Italia a Piacenza: Il Presidente assiste al match a Roma che ha assegnato il t… - TV7Benevento : Pallavolo: Piacenza vince la Coppa Italia, Trento ko 3-0 - - _aoi_yuki_ : RT @pilloledivolley: ?? Curiosità: Perugia e Trento erano le uniche due squadre italiane ad aver vinto almeno un set in ognuna delle gare di… - aCkphQBvUq7Mk0F : RT @pilloledivolley: Coppa Italia: Piacenza si prende la coppa! Gli emiliani schiantano Trento in 3 set e alzano il primo trofeo maggiore d… -