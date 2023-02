Pallavolo | Mattarella va a schiacciata | accoglienza da stadio alla finale di Coppa Italia – Il video

(Di domenica 26 febbraio 2023) Un mare di applausi ha accolto il Presidente della Repubblica Sergiopresente sugli spalti del Palazzo dello Sport di Roma per assisteredelladimaschile di Serie A1. Un’calorosa a cui il presidente ha risposto con saluti e sorrisi. Il silenzio ha preso il posto delle urla festanti quando le prime note dell’Inno di Mameli hanno invaso lo. Insieme a giocatori e tifosi,ha cantato l’inno nazionale per poi seguire il match tra Trento e Piacenza. Sceso sul campo del gioco a fine partita, si è complimentato con le due squadre e stretto la mano ai vincitori del Piacenza, consegnando il trofeo al capitano Antoine Brizard. Visualizza ...

La prima Coppa Italia di Piacenza dal cambio di proprietà ha un sapore speciale. Perché arriva di fronte al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, grande appassionato di pallavolo, e senza perdere un set alle final four di Roma, battendo prima Perugia e poi Trentino in finale. Tre a zero agli uomini di Anastasi ieri e stesso ...

Sarà Gas Sales Bluenergy Piacenza – Itas Trentino la finale dell'edizione 2023 della Del Monte Coppa Italia nello scenario del Palazzo dello Sport di Roma alla presenza del Presidente della Repubblica ...