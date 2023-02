Pallanuoto, Coppa Italia: trionfo Pro Recco (Di domenica 26 febbraio 2023) La Pro Recco batte 12-8 Ortigia e si aggiudica la Coppa Italia 2023. E' la 17a, decima consecutiva, nella storia del club ligure. I biancoverdi siciliani, alla prima finale della loro storia, tengono fino... Leggi su europa.today (Di domenica 26 febbraio 2023) La Probatte 12-8 Ortigia e si aggiudica la2023. E' la 17a, decima consecutiva, nella storia del club ligure. I biancoverdi siciliani, alla prima finale della loro storia, tengono fino...

