Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_it : Coppa Italia, la Pro Recco non si stanca mai: decima di fila #pallanuoto - Giornaleditalia : #italpresssport Pallanuoto: Coppa Italia. Altro titolo Pro Recco, Ortigia ko in finale - sarazuch : RT @genovatoday: La Pro Recco vince la Coppa Italia, è la decima di fila - NuovoSud : Pallanuoto, all'Ortigia tanti complimenti: la Coppa Italia la vince la Pro Recco - greenyyeyess : RT @genovatoday: La Pro Recco vince la Coppa Italia, è la decima di fila -

Per i liguri decimo successo consecutivo nella manifestazione. ROMA - La Pro Recco ha vinto vinto oggi la finale della 31esima edizione dellaItalia UnipolSai dimaschile. Alla piscina "Marco Paganuzzi" di Albaro, il team ligure ha superato nella finale odierna, per 12 - 8, l'Ortigia 1928. Per la Pro Recco si tratta del ...Genova . Non riesce il colpaccio all'Iren Genova Quinto nella finale per il quinto e sesto posto della Final Eight diItalia. Alla "Marco Paganuzzi" di Albaro laTrieste si impone infatti 10 - 5, tenendo in mano il pallino del match per tutta o quasi la durata dell'incontro. Yusuke Inaba scelto dalla ...

Pallanuoto, Coppa Italia 2023: clamorosa Ortigia, battuto l'AN Brescia. Sarà finale con la Pro Recco OA Sport

Coppa Italia ancora nel segno di Pro Recco e Brescia La Gazzetta dello Sport

Coppa Italia di pallanuoto, il Telimar ko col Quinto: sfiderà il Posillipo per il 7° posto Giornale di Sicilia

Pallanuoto, Coppa Italia: la finale (a sorpresa) è Pro Recco-Ortigia GenovaToday

Pallanuoto Trieste fuori dalla Coppa Italia: l’An Brescia infrange il sogno Il Piccolo

Si chiude con un ottimo settimo posto la Coppa Italia del C.N. Posillipo. La formazione rossoverde, nella sfida per il 7/8 posto disputata questa mattina a Genova, ha superato il Palermo per 12-8. Il ...L'Ortigia va per la prima volta nella sua storia in finale di Coppa Italia di pallanuoto maschile, rompendo il duopolio Recco-Brescia ...