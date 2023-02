Pallanuoto, Coppa Italia 2023: Ortigia-Pro Recco 8-12. Decimo titolo consecutivo per i liguri (Di domenica 26 febbraio 2023) La Final Eight della Coppa Italia 2022-2023 di Pallanuoto maschile si è conclusa oggi, domenica 26 febbraio: nella piscina “Marco Paganuzzi” del quartiere Albaro, a Genova, si sono disputate le finali. La Pro Recco, campionessa d’Italia e d’Europa, vincitrice ad inizio stagione anche della SuperCoppa LEN, ha conquistato la decima Coppa Italia consecutiva (17ma in totale) battendo in finale il CC Ortigia 1928 per 12-8. A salire sul gradino più basso del podio è stata l’AN Brescia, che è riuscita a piegare la RN Savona, battuta per 14-8, mentre la Pallanuoto Trieste si è classificata quinta dopo aver doppiato i padroni di casa dell’Iren Genova Quinto, sconfitti per 10-5. Ha chiuso in settima posizione il ... Leggi su oasport (Di domenica 26 febbraio 2023) La Final Eight della2022-dimaschile si è conclusa oggi, domenica 26 febbraio: nella piscina “Marco Paganuzzi” del quartiere Albaro, a Genova, si sono disputate le finali. La Pro, campionessa d’e d’Europa, vincitrice ad inizio stagione anche della SuperLEN, ha conquistato la decimaconsecutiva (17ma in totale) battendo in finale il CC1928 per 12-8. A salire sul gradino più basso del podio è stata l’AN Brescia, che è riuscita a piegare la RN Savona, battuta per 14-8, mentre laTrieste si è classificata quinta dopo aver doppiato i padroni di casa dell’Iren Genova Quinto, sconfitti per 10-5. Ha chiuso in settima posizione il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NuovoSud : Pallanuoto, all'Ortigia tanti complimenti: la Coppa Italia la vince la Pro Recco - greenyyeyess : RT @genovatoday: La Pro Recco vince la Coppa Italia, è la decima di fila - genovatoday : La Pro Recco vince la Coppa Italia, è la decima di fila - TgrRaiFVG : La Pallanuoto Trieste chiude al 5° posto la final-eight di Coppa Italia. In trasferta ha battuto per 10 a 5 il Quin… - PalermoToday : Pallanuoto, il Telimar perde 12-8 col Posillipo e non va oltre l'ottavo posto in Coppa Italia… -