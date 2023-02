Pallamano femminile | Serie A | Pontinia perde ancora | Salerno tenta l’allungo

Leggi su oasport

(Di domenica 26 febbraio 2023) Seconda sconfitta consecutiva per Cassa Ruraleal termine della 17a giornata diA per quanto riguarda la. La compagine lazialeterreno da Jomiche non sbaglia e si conferma in vetta alla graduatoria assoluta. Non sono mancate le soprese nelle sfide in programma con Brixen Südtirol che ha vinto in trasferta contro. Il match si è deciso nei minuti conclusivi, la compagine altoatesina ha avuto la meglio chiudendo con il punteggio di 32 a 28. La situazione permette adi allungare su Pontina, sempre seconda nella regular season con tre lunghezze di ritardo. La formazione campana, dopo aver strappato il primato assoluto meno sette giorni fa, si è imposta con una relativa scioltezza contro ...