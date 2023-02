Pagelle Salernitana-Monza 3-0 | voti e tabellino Serie A 2022 2023

Leggi su sportface

(Di domenica 26 febbraio 2023) Ledi3-0 con iai protagonisti e ildel match valido per la ventiquattresima giornata di. All’Arechi poche occasioni nel primo tempo, comunque giocato a viso aperto e alla pari dalle due squadre. Nella ripresa si scatenano i campani e vanno a segno in tre occasioni, con Coulibaly, Kastanos e Candreva. Di seguito ecco ledi. GLI HIGHLIGHTS(3-4-2-1): Ochoa 7; Daniliuc 6.5, Gyomber 6 (30’st Lovato 6), Pirola 6.5; Sambia 6.5 (19’st Mazzocchi 6), Crnigoj 6 (19’st Maggiore 6), Coulibaly 7.5, Bradaric 6; Candreva 7.5 (45’st Botheim sv), Kastanos 7 (30’st Nicolussi Caviglia 6); Piatek 6. In ...