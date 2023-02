Pagelle Bologna Inter | TOP e FLOP del match – VOTI

(Di domenica 26 febbraio 2023) I top ee iai protagonisti delvalido per la 24ª giornata di Serie A 2022/23:Ledei protagonisti deltra, valido per la 24ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023. TOP:: L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MondoPrimavera : #UdineseBologna, le pagelle dei friulani ?? - MondoPrimavera : #UdineseBologna, le pagelle degli emiliani ???? - bologna_sport : I voti delle testate cittadine alla prestazione della #Virtus - bologna_sport : #VirtusBaskonia, le #pagelle: bentornato #Abi! #Vunere in controllo - Fantacalciok : Pagelle Sampdoria - Bologna 1-2: highlights e voti fantacalcio -

...45 Galles - Inghilterra 10 - 20 VOLLEY - SERIE A1 FEMMINILE 20:30 Firenze - Vallefoglia VOLLEY - SUPERLEGA 20:00 Emma Villas - Civitanova 0 - 3 CALCIO - SERIE A 12:30- Inter 15:00 ...... in attesa delle inseguitrici, mette diciotto punti tra sé e l'Inter , seconda forza del campionato e impegnata domani nel lunch match del Dall'Ara contro il. Empoli - Napoli: ledei ...

Udinese-Bologna, le pagelle dei Felsinei: quanto corre Raimondo ... Mondoprimavera

Le pagelle di Sampdoria-Bologna 1-2: Soriano e Orsolini i migliori, Djuricic indolente Eurosport IT

Le PAGELLE di Sampdoria - Bologna 1000cuorirossoblu.it

Skorupski para, Orso incanta: il Bologna espugna Marassi. Pagelle e cronaca della vittoria contro la Samp BolognaToday

Virtus-Baskonia, le pagelle Tuttobolognaweb

La Gazzetta dello Sport si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione l ...La capolista continua a scappare: batte l'Empoli, ha tre punti in più in classifica e una gara in meno da giocare. Zielinski sta tornando ai suoi livelli, Kim super.