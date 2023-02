Pacifisti in piazza, che vergogna sfruttare i bambini (Di domenica 26 febbraio 2023) Lo scorso sabato nella nostra città c’è stato corteo pacifista che aveva tra gli slogan “Stop all’invio di armi”. Nello stesso giorno nelle principali città italiane si svolgevano manifestazioni di sostegno e solidarietà nei confronti del popolo ucraino. Non è proprio la stessa cosa. Tra gli organizzatori della manifestazione c’era, in prima fila, l’Anpi del lodigiano che rappresenta i partigiani italiani che, grazie a Dio, nella Seconda guerra mondiale presero le armi e, a costo della loro stessa vita, contribuirono a liberarci dalla dittatura nazifascista e per fare ciò ricevettero anche un massiccio aiuto di armi e denaro dei tanto vituperati angloamericani. Non andavano certo in giro a passeggiare di sabato mattina con i fiori in mano o con cartelli chiedendo la pace, ma si schierarono chiaramente e concretamente contro dittatori violenti e sanguinari come Hitler e ... Leggi su nicolaporro (Di domenica 26 febbraio 2023) Lo scorso sabato nella nostra città c’è stato corteo pacifista che aveva tra gli slogan “Stop all’invio di armi”. Nello stesso giorno nelle principali città italiane si svolgevano manifestazioni di sostegno e solidarietà nei confronti del popolo ucraino. Non è proprio la stessa cosa. Tra gli organizzatori della manifestazione c’era, in prima fila, l’Anpi del lodigiano che rappresenta i partigiani italiani che, grazie a Dio, nella Seconda guerra mondiale presero le armi e, a costo della loro stessa vita, contribuirono a liberarci dalla dittatura nazifascista e per fare ciò ricevettero anche un massiccio aiuto di armi e denaro dei tanto vituperati angloamericani. Non andavano certo in giro a passeggiare di sabato mattina con i fiori in mano o con cartelli chiedendo la pace, ma si schierarono chiaramente e concretamente contro dittatori violenti e sanguinari come Hitler e ...

