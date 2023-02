Otto mesi dopo Zeman potrebbe tornare in panchina: le ultime (Di domenica 26 febbraio 2023) Zdenek Zeman potrebbe tornare ad allenare dopo Otto mesi in cui è rimasto svincolato e dove non ha mai perso la voglia di stare a contatto col campo Zdenek Zeman potrebbe tornare ad allenare dopo Otto mesi in cui è rimasto svincolato e dove non ha mai perso la voglia di stare a contatto col campo. Il Pescara dopo aver raccolto l’ennesima sconfitta potrebbe esonerare Colombo, al suo posto gli abruzzesi starebbero pensando al ritorno del boemo. In giornata potrebbero definirsi gli ultimi dettagli. Lo riporta Gianluca Di Marzio. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 26 febbraio 2023) Zdenekad allenarein cui è rimasto svincolato e dove non ha mai perso la voglia di stare a contatto col campo Zdenekad allenarein cui è rimasto svincolato e dove non ha mai perso la voglia di stare a contatto col campo. Il Pescaraaver raccolto l’ennesima sconfittaesonerare Colombo, al suo posto gli abruzzesi starebbero pensando al ritorno del boemo. In giornataro definirsi gli ultimi dettagli. Lo riporta Gianluca Di Marzio. L'articolo proviene da Calcio News 24.

