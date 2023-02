Ottimi risultati in Champions League, la Gazzetta analizza: “Merito dell’Atalanta e delle piccole in Serie A” (Di domenica 26 febbraio 2023) L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport analizza il momento dei club italiani in Europa, facendo una particolare deduzione: se i risultati dell’ultimo turno – in particolare in Champions League – sono stati positivi, il Merito è soprattutto della ritrovata competitività della Serie A. Sono infatti “le piccole” ad aver innalzato il livello delle big, con l’Atalanta grande fautrice di questa inaspettata rivoluzione. Ecco quanto evidenziato: Tutti a magnificare il favoloso Napoli di Francoforte, in ogni angolo d’Europa i commentatori eccellenti hanno dovuto ammettere l’esistenza di una squadra italiana che non si limita a difendersi e a ripartire, ma attacca e produce bellezza. Temevamo la solita supremazia atletica ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 26 febbraio 2023) L’edizione odierna delladello Sportil momento dei club italiani in Europa, facendo una particolare deduzione: se idell’ultimo turno – in particolare in– sono stati positivi, ilè soprattutto della ritrovata competitività dellaA. Sono infatti “le” ad aver innalzato il livellobig, con l’Atalanta grande fautrice di questa inaspettata rivoluzione. Ecco quanto evidenziato: Tutti a magnificare il favoloso Napoli di Francoforte, in ogni angolo d’Europa i commentatori eccellenti hanno dovuto ammettere l’esistenza di una squadra italiana che non si limita a difendersi e a ripartire, ma attacca e produce bellezza. Temevamo la solita supremazia atletica ...

