(Di domenica 26 febbraio 2023) Sotto le intemperie del 'Dall'Ara' ildi Thiago Motta batte per 1 - 0 l', grazie al settimo gol in campionato di Riccardo. Compagine emiliana che gioca una gara attenta, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NidoDelBiscione : #InterBologna doccia fredda il gol di #Orsolini... c'è ancora tempo. Speriamo bene anche se non è un campo che aiuta le rimonte. - RaiSport : Calcio, 23a giornata di #SerieA: #SampdoriaBologna 1-2, doccia fredda per i doriani nel finale. Sabiri realizza un… - RaiNews : Calcio, 23a giornata di #SerieA: #SampdoriaBologna 1-2, doccia fredda per i doriani nel finale. Sabiri realizza un… -

È però il Bologna a trovare la rete del vantaggio, con l'errore in costruzione della difesa dell'Inter che favorisce il lancio perfetto di Schouten per, controllo e destro imparabile per ...... dopo aver raggiunto il pari con un rigore trasformato da Sabiri docciaper i blucerchiati ... 90' GOAL BOLOGNA - Felsinei nuovamente in vantaggio: Moro lancia, il quale si accentra, ...

Orsolini fredda l'Inter: sconfitta a Bologna, il Napoli resta a + 18 Tiscali

Bologna è ancora indigesta per l'Inter: Orsolini fredda i nerazzurri nella ripresa 90min IT

L'Inter cade ancora nella "fatal" Bologna: 1-0 siglato Orsolini ilGiornale.it

Sampdoria-Bologna 1-2, doccia fredda per i doriani: Sabiri sbaglia ... RaiNews

Sampdoria-Bologna 1-2: Orsolini nei minuti finali stende i doriani ... CalcioNapoli24

Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...Colpo del Bologna a Marassi. La squadra di Motta batte la Sampdoria 1-2 grazie alla rete al 90' di Orsolini. Doccia fredda per i blucerchiati sempre più sul fondo della classifica: nel primo… Leggi ...