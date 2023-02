Orsolini: «Abbiamo messo sotto l’Inter! Ho provato spesso a sfondare il muro nerazzurro» (Di domenica 26 febbraio 2023) Orsolini, autore del gol dei rossoblu in Bologna-Inter, interviene nel post-partita. Di seguito le dichiarazioni del giocatore ai microfoni di Dazn. SODDISFATTO – Riccardo Orsolini parla della prestazione die suoi compagni e del proprio gol in Bologna-Inter. Così il giocatore rossoblu ai microfoni di Dazn: «È stata una partita incredibile, iniziata subito bene. Abbiamo messo sotto l’Inter, si può dire. Abbiamo giocato bene, proposto un buon calcio e ne siamo soddisfatti. Alla fine siamo riusciti anche a colpire e siamo stati bravi in questo. Emozionato per il mio primo gol all’Inter? Ci ho provato tanto e ho sbattuto contro il muro nerazzurro più di una volta, però alla fine è andata bene. Sono emozionato e fiero di quello che stiamo ... Leggi su inter-news (Di domenica 26 febbraio 2023), autore del gol dei rossoblu in Bologna-Inter, interviene nel post-partita. Di seguito le dichiarazioni del giocatore ai microfoni di Dazn. SODDISFATTO – Riccardoparla della prestazione die suoi compagni e del proprio gol in Bologna-Inter. Così il giocatore rossoblu ai microfoni di Dazn: «È stata una partita incredibile, iniziata subito bene.l’Inter, si può dire.giocato bene, proposto un buon calcio e ne siamo soddisfatti. Alla fine siamo riusciti anche a colpire e siamo stati bravi in questo. Emozionato per il mio primo gol all’Inter? Ci hotanto e ho sbattuto contro ilpiù di una volta, però alla fine è andata bene. Sono emozionato e fiero di quello che stiamo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... InterClubIndia : RT @fcin1908it: Orsolini: “Mio primo gol contro l’Inter, sono contento. Li abbiamo messi sotto” - DAZN_IT : ?? #Orsolini IS ON FIRE ?? Ancora in gol e il Bologna vola: 'Abbiamo messo sotto l'Inter, ma non parliamo di Europa'. #BolognaInter #DAZN - fcin1908it : Orsolini: “Mio primo gol contro l’Inter, sono contento. Li abbiamo messi sotto” - internewsit : Orsolini: «Abbiamo messo sotto l'Inter! Ho provato spesso a sfondare il muro nerazzurro» - - FcInterNewsit : Orsolini a DAZN: 'Abbiamo messo sotto l'Inter, soddisfatti di quanto stiamo facendo' -