Orrore in Iran: avvelenate centinaia di bambine per chiudere le scuole femminili (Di domenica 26 febbraio 2023) A Qom, una delle città più sacre dell'Iran situata a 150 chilometri a sud di Teheran, è scattato l'allarme. Negli ultimi mesi, qualcuno ha avvelenato centinaia di studentesse nelle scuole femminili, con l'obiettivo di causare la chiusura di queste ultime. La sconcertante dichiarazione è stata rilasciata da un'autorità sanitaria. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 26 febbraio 2023) A Qom, una delle città più sacre dell'situata a 150 chilometri a sud di Teheran, è scattato l'allarme. Negli ultimi mesi, qualcuno ha avvelenatodi studentesse nelle, con l'obiettivo di causare la chiusura di queste ultime. La sconcertante dichiarazione è stata rilasciata da un'autorità sanitaria. L'articolo .

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TgLa7 : Orrore in Iran, avvelenate centinaia di bambine nelle scuole. A suscitare sgomento è la motivazione del gesto: un t… - orizzontescuola : Orrore in Iran: avvelenate centinaia di bambine per chiudere le scuole femminili - Isabel55318197 : RT @TgLa7: Orrore in Iran, avvelenate centinaia di bambine nelle scuole. A suscitare sgomento è la motivazione del gesto: un tentativo di p… - crispadafora : RT @TgLa7: Orrore in Iran, avvelenate centinaia di bambine nelle scuole. A suscitare sgomento è la motivazione del gesto: un tentativo di p… - Eli74505503 : RT @TgLa7: Orrore in Iran, avvelenate centinaia di bambine nelle scuole. A suscitare sgomento è la motivazione del gesto: un tentativo di p… -