Orrore | Ferragni travolta dagli insulti | cosa fa in ascensore | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 26 febbraio 2023) Chiarada sempre è maestra di stile. Non a caso si trova a suo agio alle sfilate della Milano Fashion Week e di fatto è la regina assoluta della settimana della moda. L'influencer usa i suoi social per mostrare il suo outfit e così i follower provano ad imitarla. Ma non sempre le cose vanno nel verso giusto. Un recente scatto apparso proprio sui social ha fatto parecchio discutere. Lainfatti ha pubblicato una foto indove appare con un outfit casual. La rezione dei follower è stata furiosa e insapettata. "Va bene l'originalità, ma addirittura uscire in mutande, stai toppando molto ultimamente". E ancora: "Il calzino corto bianco! Con il mocassino e senza gonna (praticamente solo un paio di mutande della nonna)!". Non finisce qui: "Uscire in mutande e calziniper la notte, nuova ...