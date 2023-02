(Di domenica 26 febbraio 2023) Su questodisi è già scritto moltissimo. È grande, a volte esagerata, l’aspettativa riposta su questo momento storico in cui Plutone farà il suo ingresso nel segno dell’Aquario, accompagnato da Saturno che entrerà nei Pesci. Si guarda alle possibili ripercussioni a livello mondiale, studiando i temi natali dei Capi di Stato – che presentano quasi tutti dei transiti molto duri sulla Luna (Luna = patria). Ipiùdell’diSi scruta il cielo con la certezza che prima o poi un disco volante sarà palesemente e inconfutabilmente visibile a tutti. Si osserva il progredire tecnologico in attesa di un nuovo salto epocale in termini di velocità di prestazione e potenziamento della IA. Soprattutto si studia la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : Oroscopo marzo 2023, quali sono i segni fortunati? La classifica e le previsioni - infoitcultura : Oroscopo Branko settimana dal 27 febbraio al 5 marzo 2023 - infoitcultura : Oroscopo della settimana dal 27 febbraio al 5 marzo 2023 - OroscopoDay : #Oroscopo settimanale, la #classifica dei segni fortunati dal 27 febbraio al 5 marzo 2023: cosa succederà per amore… - occhio_notizie : #Oroscopo settimanale, la #classifica dei segni fortunati dal 27 febbraio al 5 marzo 2023: cosa succederà per amore… -

Ariete Tanta libertà grazie alla posizione di martedì e Venere in Acquario ti darà la sicurezza di dire finalmente di no a ...Di conseguenza ne hanno fatto le spese Simona Ventura e Paola Perego così come tanti colleghi, salta dunque anche l'appuntamento con l'di Simon & the stars, che tornerà domenica 5. Di ...

L'oroscopo di marzo 2023 di Elle Decor Italia segno per segno Elle Decor

Oroscopo Marzo: Bilancia Life and People

Oroscopo Marzo: Sagittario Life and People

Oroscopo Marzo: Acquario Life and People

Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...L'oroscopo dal 26 febbraio al 4 marzo per tutti i segni: cosa dicono le stelle per l'amore, il lavoro, i soldi e la fortuna.