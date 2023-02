Oroscopo 26 febbraio 2023 (Di domenica 26 febbraio 2023) Cercate vibrazioni eteree quando la Luna nel segno di terra Toro si connetterà con il mistico Nettuno alle 8:15: I desideri, la creatività e il romanticismo fluiscono. La realtà si impone quando la Luna si scontra con il serio Saturno alle 14:45, che potrebbe metterci di fronte a limitazioni e regolamenti. La Luna si armonizza Leggi su periodicodaily (Di domenica 26 febbraio 2023) Cercate vibrazioni eteree quando la Luna nel segno di terra Toro si connetterà con il mistico Nettuno alle 8:15: I desideri, la creatività e il romanticismo fluiscono. La realtà si impone quando la Luna si scontra con il serio Saturno alle 14:45, che potrebbe metterci di fronte a limitazioni e regolamenti. La Luna si armonizza

