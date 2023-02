Orietta Berti dice basta, troppo dolore | Non la rivedremo più: malanno devastante (Di domenica 26 febbraio 2023) Orietta Berti rischia di dire addio a un programma molto importante; i fan sono preoccupati di non rivederla. Orietta Berti, oltre che una delle cantanti più famose del panorama musicale italiano, è anche un personaggio televisivo molto seguito. Dopo alcuni anni di silenzio è tornata sulle scene partecipando a Sanremo e poi facendo una canzone con Fedez e Achille Lauro, un tormentone che ci ha accompagnati per tutta l’estate. Nonostante la sua età, la cantante ama ancora molto mettersi in gioco e il pubblico la apprezza per questo. Grazie alla sua spontaneità e simpatia, è impossibile non volerle bene. Come ha avuto modo di spiegare più volte, le piace vedere le diverse generazioni che lavorano insieme. “Accontenta tutti e fa bene, il confronto generazionale è bello” ha detto riguardo il Festival di ... Leggi su howtodofor (Di domenica 26 febbraio 2023)rischia di dire addio a un programma molto importante; i fan sono preoccupati di non rivederla., oltre che una delle cantanti più famose del panorama musicale italiano, è anche un personaggio televisivo molto seguito. Dopo alcuni anni di silenzio è tornata sulle scene partecipando a Sanremo e poi facendo una canzone con Fedez e Achille Lauro, un tormentone che ci ha accompagnati per tutta l’estate. Nonostante la sua età, la cantante ama ancora molto mettersi in gioco e il pubblico la apprezza per questo. Grazie alla sua spontaneità e simpatia, è impossibile non volerle bene. Come ha avuto modo di spiegare più volte, le piace vedere le diverse generazioni che lavorano insieme. “Accontenta tutti e fa bene, il confronto generazionale è bello” ha detto riguardo il Festival di ...

