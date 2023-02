Organico Covid docenti e Ata, continua la protesta. Marco: “Pendolare ogni giorno, siamo stanchi delle promesse”. Lucia: “A 52 anni senza lavoro, ma per la scuola siamo indispensabili” [VIDEO] (Di domenica 26 febbraio 2023) Orizzonte scuola continua a concentrarsi sull'Organico Covid docenti e Ata dando voce a coloro che hanno perso il lavoro e si trovano in una situazione disperata. L'articolo Organico Covid docenti e Ata, continua la protesta. Marco: “Pendolare ogni giorno, siamo stanchi delle promesse”. Lucia: “A 52 anni senza lavoro, ma per la scuola siamo indispensabili” VIDEO . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 26 febbraio 2023) Orizzontea concentrarsi sull'e Ata dando voce a coloro che hanno perso ile si trovano in una situazione disperata. L'articoloe Ata,la: “”.: “A 52, ma per la

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... orizzontescuola : Organico Covid docenti e Ata, continua la protesta. Marco: “Pendolare ogni giorno, siamo stanchi delle promesse”. L… - IlFattoNisseno : Precari Covid. Miccichè, “Il governo si attivi per prorogare i contratti a questi lavoratori e fronteggiare la care… - GS24105260 : @GuidoCrosetto @giure99 Il Super Bonus ha generato un aumento del PIL di 3,4% punti in un momento di blocco globale… - scuolainforma : SGB Scuola: ‘Ora basta, lavoratori ex organico Covid in presidio’ - GazzettaDellaSc : Organico Covid docenti e Ata, appello alla politica: “Siamo stanchi delle bugie, è il momento di affrontare la nost… -