Ora le Ong speculano sui morti (Di domenica 26 febbraio 2023) Il peschereccio naufragato in Calabria proveniva dalla Turchia, una rotta che le Ong non coprono ma oggi puntano il dito contro il governo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoFattorini : In 48 ore a Lampedusa sono arrivati oltre 2.300 migranti, il centro d'accoglienza è al collasso. Il governo voleva… - LifeInEurope1 : Magari ora il Governo si accorge che ha fatto il blocco navale dei rave ... E che invece i migranti arrivano e sono… - Rainbow25029067 : @HoaraBorselli Una ONG avrebbe potuto salvarle. E questa è l'unica cosa che conta, è ora che anche la destra lo riconosca - EmilioBerettaF1 : Conte: 'Basta slogan, ora l'Europa sia presente nella gestione dei flussi' Renzi: 'Fermare i trafficanti, non le O… - ezechiela66 : @HoaraBorselli Condannare le ONG genera questi risultati più morti in mare è ora che riconosci che il tuo governo ha fallito -