Onorificenza di Mattarella a poliziotto eroe Il plauso del Siulp Taranto

Leggi su forzearmatenews

(Di domenica 26 febbraio 2023) «E’ per noi un immenso orgoglio apprendere dell’conferita dal Presidente della Repubblica Sergio, al collega Biagio Tagliente cui va il titolo di Cavaliere al merito. Biagio è un grande esempio di altruismo che ricalca alla perfezione quella che è la missione di ogni uomo e donna in divisa». Commenta così, Antonio Digregorio, segretario generale provinciale del(Sindacato Unitario Lavoratori Polizia) la nomina del sovrintendente della Polizia di Stato Biagio Tagliente a Cavaliere dell’ordine al merito della Repubblica Italiana per aver salvato lo scorso ottobre, mentre era libero dal servizio, una bimba di soli 20 mesi che rischiava di soffocare. «Il collega Tagliente – spiega Digregorio – pur libero dal servizio, non si è voltato dall’altra parte. Nel gennaio dello scorso ...