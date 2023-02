Onorificenza al Merito della Repubblica Italiana per il dottor Occhinegro | Melucci | «Orgogliosi di lui»

Leggi su tarantinitime

(Di domenica 26 febbraio 2023) Il Presidente, Sergio Mattarella, ha conferito trenta Onorificenze ala cittadine e cittadini che si sono distinti per un’imprenditoria etica, per l’impegno a favore dei detenuti, per la solidarietà, per il volontariato, per attività in favore dell’inclusione sociale,legalità, del diritto alla salute e per atti di eroismo. Tra loro c’è ilAndrea, uno degli angeli custodinostra comunità. Tutti noi conosciamo il valore del grande lavoro delsua famiglia che con l’Abfo, in collaborazione con i Servizi Sociali del Comune, garantisce ai cittadini più fragili. Il ...