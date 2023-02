Omicidio Valle Aurelia, il figlio sedicenne del fermato trasferito in una comunità. Ha aggredito la vittima insieme al padre (Di domenica 26 febbraio 2023) Omicidio Valle Aurelia ultime notizie. E’ stato disposto il collocamento in comunità per il figlio minore del filippino fermato per l’Omicidio di Michael Lee Pon, avvenuto lo scorso 19 febbraio nei pressi della stazione ferroviaria Valle Aurelia. Il 16enne è gravemente indiziato per aver commesso l’Omicidio assieme al padre. La misura cautelare, emessa dal gip ... TAG24. Leggi su tag24 (Di domenica 26 febbraio 2023)ultime notizie. E’ stato disposto il collocamento inper ilminore del filippinoper l’di Michael Lee Pon, avvenuto lo scorso 19 febbraio nei pressi della stazione ferroviaria. Il 16enne è gravemente indiziato per aver commesso l’assieme al. La misura cautelare, emessa dal gip ... TAG24.

