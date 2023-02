Omicidio di Thomas Bricca ad Alatri, l’indagato è uno dei fratelli che andarono in caserma (Di domenica 26 febbraio 2023) La persona indagata nell’inchiesta sull’Omicidio di Thomas Bricca ad Alatri si chiama Mattia Toson. Ed è uno dei due fratelli che andò in caserma. Lo scrive oggi Il Messaggero, precisando che domani sarà ascoltato dagli inquirenti. Una relazione del Ris alla procura di Frosinone aveva acceso i fari su di lui, su suo fratello, suo padre e uno degli zii. Ora è arrivata l’iscrizione nel registro. Anche se da parte degli inquirenti c’è massimo riserbo. E non si conosce quindi quale sia il ruolo ipotizzato dai magistrati per Toson nell’Omicidio. Anche se si ipotizza che l’iscrizione arrivi perché qualcosa è stato captato durante le indagini e la convocazione dei due fratelli in caserma. Sono i due fratelli Toson le persone ... Leggi su open.online (Di domenica 26 febbraio 2023) La persona indagata nell’inchiesta sull’diadsi chiama Mattia Toson. Ed è uno dei dueche andò in. Lo scrive oggi Il Messaggero, precisando che domani sarà ascoltato dagli inquirenti. Una relazione del Ris alla procura di Frosinone aveva acceso i fari su di lui, su suo fratello, suo padre e uno degli zii. Ora è arrivata l’iscrizione nel registro. Anche se da parte degli inquirenti c’è massimo riserbo. E non si conosce quindi quale sia il ruolo ipotizzato dai magistrati per Toson nell’. Anche se si ipotizza che l’iscrizione arrivi perché qualcosa è stato captato durante le indagini e la convocazione dei duein. Sono i dueToson le persone ...

