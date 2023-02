Omicidio a Valle Aurelia: dopo il padre reo confesso arrestato oggi il figlio 16enne (Di domenica 26 febbraio 2023) Colpo di scena: gli inquirenti avevano subito indagato entrambi per l'accoltellamento, in stazione, di Michael Lee Pon; ma poi Renato Peralta si era costituito, attribuendosi ogni ... Leggi su quotidiano (Di domenica 26 febbraio 2023) Colpo di scena: gli inquirenti avevano subito indagato entrambi per l'accoltellamento, in stazione, di Michael Lee Pon; ma poi Renato Peralta si era costituito, attribuendosi ogni ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... qnazionale : Omicidio alla stazione di Valle Aurelia, filippino ucciso a coltellate: caccia al branco - qnazionale : Omicidio a Valle Aurelia: dopo il padre reo confesso arrestato oggi il figlio 16enne - BinaryOptionEU : RT 'Roma, omicidio Valle Aurelia: figlio 16enne del fermato portato in comunità . #Adnkronos - Gaebaldi : RT @LiberoReporter: Roma, omicidio Valle Aurelia: figlio minore del fermato portato in comunità - Adnkronos : Roma, omicidio Valle Aurelia: figlio 16enne del fermato portato in comunità . #Adnkronos -