Oltre 14mila i migranti sbarcati in Italia da inizio 2023 | nello stesso periodo di un anno fa erano stai 5 345

(Di domenica 26 febbraio 2023) Sono 14.104 iindall’dell’ad oggi, secondo i dati del ministero dell’Interno che vengono aggiornati quotidianamente.del 2022stati 5.345: l’aumento è dunque del 164%. Guinea (1.772) e Costa d’Avorio (1.720) sono i principali Paesi di provenienza di chi è arrivato via mare in questo. I minori non accompagnati sono stati 861. Le persone soccorse dalle navi organizzazioni umanitarie sono invece 855, pari al 6% del totale. La grande maggioranza deiinha toccato dunque terra autonomamente, oppure è stata salvata dalle motovedette della Guardia costiera e della Guardia finanza. ...

Sono 14.104 i migranti sbarcati in Italia dall'inizio dell'anno, con un aumento del 164% rispetto allo stesso periodo del 2022, quando erano stati 5.345. Quelli soccorsi dalle navi ong sono 855, pari ...

