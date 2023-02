Olbia-Torres oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2022/2023 (Di domenica 26 febbraio 2023) E’ tutto pronto per il derby sardo Olbia-Torres, match valevole per la ventinovesima giornata del campionato italiano di Serie C 2022/2023: ecco le informazioni che riguardano la data, l’orario, la diretta tv e lo streaming dell’incontro. Un solo successo nelle ultime cinque gare per i padroni di casa, che vogliono ritrovare i tre punti per alimentare le loro speranze di salvezza. La squadra ospite, dal suo canto, è tornata a vincere nello scorso turno contro l’Alessandria e adesso vuole dare seguito ai risultati. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 26 febbraio alle ore 14:30 e sarà trasmessa in diretta su Eleven Sports. SITO LEGA PRO RISULTATI E CLASSIFICA SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 26 febbraio 2023) E’ tutto pronto per il derby sardo, match valevole per la ventinovesima giornata del campionato italiano di: ecco le informazioni che riguardano la, l’, latv e lodell’incontro. Un solo successo nelle ultime cinque gare per i padroni di casa, che vogliono ritrovare i tre punti per alimentare le loro speranze di salvezza. La squadra ospite, dal suo canto, è tornata a vincere nello scorso turno contro l’Alessandria e adesso vuole dare seguito ai risultati. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 26 febbraio alle ore 14:30 e sarà trasmessa insu Eleven Sports. SITO LEGA PRO RISULTATI E CLASSIFICA SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... galluraoggi : OLBIA-TORRES AD ALTA TENSIONE: VIETATO L’INGRESSO ALLO STADIO PER I CAGLIARITANI - TgrRai : RT @TgrRaiSardegna: Domenica il derby sardo di serie c. Alta tensione tra Olbia e Torres. Tanti i Daspo. #IoSeguoTgr #Sardegna @TgrRai h… - CentotrentunoC : #Olbia ? Le parole del tecnico dei bianchi Roberto Occhiuzzi alla vigilia del derby tutto isolano contro la #Torres… - TgrRaiSardegna : Domenica il derby sardo di serie c. Alta tensione tra Olbia e Torres. Tanti i Daspo. #IoSeguoTgr #Sardegna… - olbiacalcio : ?? #OlbiaTorres ?? I convocati in campo sono 25 ?? Sugli spalti quanti? ?? Biglietti ?? -