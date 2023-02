"Ogni centimetro del mio corpo...": lo sfogo duro di Valentina Ferragni (Di domenica 26 febbraio 2023) Adesso parla Valentina Ferragni. E lo fa a modo suo, con parole dirette e sena eufemismi. La sorella di Chiara Ferragni a Torcha si confessa e mette nel mirino gli haters che non la lasciano mai in pace: "Non c'è un centimetro della mia pelle che non mi sia stato criticato. Mi hanno detto che ho la faccia gigante, che sono quadrata e quindi sarebbe meglio se non indossassi i vestiti, che sarebbe meglio se mi rifacessi il seno o anche che sono strabica. In passato sarei stata sicuramente più propensa a diventare la persona che gli altri volevano e si aspettavano di vedere. Piano piano ho capito che io non ho niente che non vada e penso che l'età, la maturità e la crescita facciano tanto per arrivare ad avere un rapporto sano con il proprio corpo". Parole pesanti che sono un messaggio chiaro ai ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 26 febbraio 2023) Adesso parla. E lo fa a modo suo, con parole dirette e sena eufemismi. La sorella di Chiaraa Torcha si confessa e mette nel mirino gli haters che non la lasciano mai in pace: "Non c'è undella mia pelle che non mi sia stato criticato. Mi hanno detto che ho la faccia gigante, che sono quadrata e quindi sarebbe meglio se non indossassi i vestiti, che sarebbe meglio se mi rifacessi il seno o anche che sono strabica. In passato sarei stata sicuramente più propensa a diventare la persona che gli altri volevano e si aspettavano di vedere. Piano piano ho capito che io non ho niente che non vada e penso che l'età, la maturità e la crescita facciano tanto per arrivare ad avere un rapporto sano con il proprio". Parole pesanti che sono un messaggio chiaro ai ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Fns11505052 : RT @1926_cri: Capire Napoli tu non puoi. Non piacciamo a tanti e va bene così. Non piacciamo perché Napoli è diversa e lo puoi capire solo… - formulafofii : RT @1926_cri: Capire Napoli tu non puoi. Non piacciamo a tanti e va bene così. Non piacciamo perché Napoli è diversa e lo puoi capire solo… - DiCosFrancesco : RT @1926_cri: Capire Napoli tu non puoi. Non piacciamo a tanti e va bene così. Non piacciamo perché Napoli è diversa e lo puoi capire solo… - eexistere : RT @1926_cri: Capire Napoli tu non puoi. Non piacciamo a tanti e va bene così. Non piacciamo perché Napoli è diversa e lo puoi capire solo… - Giovann65491868 : RT @1926_cri: Capire Napoli tu non puoi. Non piacciamo a tanti e va bene così. Non piacciamo perché Napoli è diversa e lo puoi capire solo… -