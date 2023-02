Oggi è il giorno delle primarie del Pd, sfida tra Schlein e Bonaccini (Di domenica 26 febbraio 2023) AGI - Oggi è la giornata dei gazebo. Fino alle 20 nei 5.500 seggi allestiti in tutta Italia, si potrà votare per le primarie del Pd. In serata ci saranno i dati ufficiali, "Bene! File dovunque ai nostro gazebo. Grazie alle migliaia di volontari che stanno rendendo possibile una straordinaria giornata di democrazia e partecipazione con le primarie Pd" ha scritto il segretario del Pd Enrico Letta sui social network. Alle 13 hanno votato 598.121 elettori alle primarie del Pd, secondo quanto annunciato da Silvia ROggiani, presidente della Commissione per il congresso, a 'Mezz'ora in piu''. "E' un dato molto importante", ha aggiunto. Dall'inizio del congresso del Partito Democratico, su una cosa i due candidati alla segreteria si sono trovati d'accordo: tenere lontani i dirigenti di spicco del partito, ... Leggi su agi (Di domenica 26 febbraio 2023) AGI -è la giornata dei gazebo. Fino alle 20 nei 5.500 seggi allestiti in tutta Italia, si potrà votare per ledel Pd. In serata ci saranno i dati ufficiali, "Bene! File dovunque ai nostro gazebo. Grazie alle migliaia di volontari che stanno rendendo possibile una straordinaria giornata di democrazia e partecipazione con lePd" ha scritto il segretario del Pd Enrico Letta sui social network. Alle 13 hanno votato 598.121 elettori alledel Pd, secondo quanto annunciato da Silvia Rani, presidente della Commissione per il congresso, a 'Mezz'ora in piu''. "E' un dato molto importante", ha aggiunto. Dall'inizio del congresso del Partito Democratico, su una cosa i due candidati alla segreteria si sono trovati d'accordo: tenere lontani i dirigenti di spicco del partito, ...

