Oggi 26 febbraio: Sant’Alessandro. Difende una verità fondamentale (Di domenica 26 febbraio 2023) Il santo vescovo di Alessandria difese fino all’ultimo dei suoi giorni un “mattone” fondamentale della fede cristiana. In quel tempo imperversava infatti un’insidiosa eresia che metteva in dubbio perfino la divinità del Salvatore degli uomini. Un pastore in lotta contro una micidiale eresia Sant’Alessandro, vescovo di Alessandria in Egitto, dal 312 al 326, è stato L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di domenica 26 febbraio 2023) Il santo vescovo di Alessandria difese fino all’ultimo dei suoi giorni un “mattone”della fede cristiana. In quel tempo imperversava infatti un’insidiosa eresia che metteva in dubbio perfino la divinità del Salvatore degli uomini. Un pastore in lotta contro una micidiale eresia, vescovo di Alessandria in Egitto, dal 312 al 326, è stato L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... francescacheeks : oggi, 25 febbraio, canteremo #25febbraio a Pordenone ?? e prima di scendere in campo ci sarà un anthem speciale come… - RaiCultura : Maurizio Costanzo ci ha lasciati il 24 febbraio 2023. Lo ricordiamo con un estratto da 'Grand'Italia' (1979-80) in… - _Nico_Piro_ : Dopo Imola e Bolzano #MaledettiPacifisti oggi #25febbraio arriva a #Modena A seguire ????? Perugia 28 febbraio Roma… - lukeskynozer : RT @CarloRomeo15: Il 27 febbraio 1994 moriva in un vicolo di Mosca ucciso a calci da uomini del KGB Andrea Tamburi, radicale, impegnato per… - SienaFree : Le previsioni del tempo per Siena e provincia, e per tutta la Toscana, di domenica 26 febbraio -