Odio & Amore, per l’ultima volta (Di domenica 26 febbraio 2023) I Match e i Tour di ritiro hanno sempre valutazioni dolceamare. C’è chi li vede come il gran finale di una carriera, chi come una mera operazione commerciale in cui un lottatore cerca di monetizzare le ultime cartucce buone prima di “chiudere” la carriera. Anche se poi, nel wrestling, come nella musica, la parola “fine” non è mai veritiera fino in fondo (sì Terry Funk, stanno indicando tutti te in sala). Keiji Muto/Great Muta è indiscutibilmente un lottatore iconico nel panorama del Puroresu: lo testimonia il grande palmares di titoli vinti, in singolo e in coppia, con entrambe le sue identità, fra AJPW, NJPW e NOAH. Muto è stato anche un personaggio molto discusso: se da un lato, nei primi anni 2000, salvò l’AJPW appena lasciata dalla vedova Baba da un fallimento quasi sicuro, molti imputano la crisi che la investì (e la portò poi quasi alla chiusura nel secondo ... Leggi su zonawrestling (Di domenica 26 febbraio 2023) I Match e i Tour di ritiro hanno sempre valutazioni dolceamare. C’è chi li vede come il gran finale di una carriera, chi come una mera operazione commerciale in cui un lottatore cerca di monetizzare le ultime cartucce buone prima di “chiudere” la carriera. Anche se poi, nel wrestling, come nella musica, la parola “fine” non è mai veritiera fino in fondo (sì Terry Funk, stanno indicando tutti te in sala). Keiji Muto/Great Muta è indiscutibilmente un lottatore iconico nel panorama del Puroresu: lo testimonia il grande palmares di titoli vinti, in singolo e in coppia, con entrambe le sue identità, fra AJPW, NJPW e NOAH. Muto è stato anche un personaggio molto discusso: se da un lato, nei primi anni 2000, salvò l’AJPW appena lasciata dalla vedova Baba da un fallimento quasi sicuro, molti imputano la crisi che la investì (e la portò poi quasi alla chiusura nel secondo ...

